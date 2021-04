Policía de Los Ángeles arresta a cinco por el violento robo armado de los perros de Lady Gaga

La Policía de Los Ángeles informó que cinco personas han sido arrestadas con relación al robo de los perros de Lady Gaga y los disparos a la persona que los caminaba el pasado 24 de febrero en Hollywood.

Los arrestados fueron identificados como James Jackson, de 18 años; Jaylin White, de 19; Lafayette Whaley, de 27; Harold White, de 40, y Jennifer McBride, de 50, dijo el LAPD este jueves.

Tres de ellos (Jackson, Jaylin White y Whaley) fueron fichados por intento de asesinato porque según el LAPD “estuvieron involucrados en el robo y en el tiroteo” en el incidente sobre la avenida Sierra Bonita en Hollywood. Harold White y McBride fueron detenidos como sospechosos de ser cómplices en el intento de asesinato.

McBride fue identificada por la Policía como la mujer que llevó a los perros a una estación del LAPD dos días después del robo, luego que Lady Gaga ofreció $500,000 dólares por sus perros sin hacer preguntas.

