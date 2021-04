Descubren a más de 90 personas en una casa de Houston; algunos presentaban síntomas del COVID-19

HOUSTON – Lo que comenzó con un reporte de secuestro en el suroeste de Houston terminó siendo algo mucho más grave, según informó este viernes la Policía de Houston.

Más de 90 personas fueron descubiertas en el interior de una modesta residencia de dos pisos y ahora la Policía investiga el caso como una posible operación de contrabando de personas.

La Policía de Houston publicó en su cuenta de Twitter que hallaron a 93 personas retenidas contra su voluntad en una residencia ubicada en la cuadra 12210 de la calle Chessington Drive.

HPD Commanders and PIO at 12200 Chessington Drive after dozens of persons found inside a residence. Incident initially reported as a kidnapping and may possibly involve human smuggling. Media briefing expected in about an hour. #HouNews pic.twitter.com/uNyKoYy00n

En imágenes que aparecieron en diferentes noticieros se puede observar a oficiales ingresando y saliendo de la residencia. Decenas de personas fueron sacadas de la residencia para ser trasladadas a un centro de detención.

Los oficiales señalaron que a estas personas se les estarán haciendo pruebas rápidas de COVID-19 para determinar si hay algunos que están contagiados, dado el nivel de hacinamiento en el que se encontraban.

Se informó que algunas de las personas presentaban síntomas del COVID-19 como tos y fiebre y otros que no registraban sentido del olfato, señalaron las autoridades.

.. White vans on left just arrived to collect 90+ men and women found in house. Neighbors tell me they never suspected anything unusual. I’m told a family member of one of those held reported it. I’ll have more from here beginning on @KHOU at 4:00 #khou11 pic.twitter.com/6bqJJ3NQL0

