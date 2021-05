¿Por qué a Ben Affleck le afectó ser rechazado en una app de citas, según la astrología?

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La curiosa reacción de Ben Affleck luego de ser rechazado en la aplicación de citas Raya, considerada como un Tinder de celebridades, podría tener una explicación astrológica. La influencer de TikTok Nivine Jay eliminó al actor de sus ‘matches’ porque pensó que era un perfil falso, después el mismo protagonista de ‘Justice League’ le mandó un video para comprobar que, efectivamente, era el original y le reclamó su acción.

Es difícil saber cuántas celebridades han vivido una situación similar, pero no va más allá de la anécdota. Sin embargo, en este caso quizá el signo zodiacal de Ben Affleck jugó un rol importante.

El actor de películas como ‘Armageddon’, ‘Pearl Harbor’ y ‘Daredevil’ nació un 15 de agosto por lo que es Leo, signo que se caracteriza por su naturaleza dominante, liderazgo y una confianza inigualable. Sin embargo, el rasgo que más destaca en ellos es el orgullo, razón por la que Affleck pudo haber reaccionado así.

De acuerdo con Your Tango, los Leo suelen ser muy engreídos y no soportan el rechazo porque están acostumbrados a conseguir lo que quieren. Cuando se enfrentan a una situación como la que vivió actor sienten que la otra persona les está diciendo que no son lo suficientemente buenos y harán todo lo posible por demostrar que están en un error y son la mejor opción.

El ser descartados es un terreno desconocido para ellos, sin embargo, lo toman como un aprendizaje. Su naturaleza impulsiva puede llevarlos a reaccionar de manera un poco exagerada, pero nunca admitirán que están heridos.

Si bien ser rechazados no es fácil para ningún signo, Leo es de los que tiene más dificultades para recuperase, según Elite Daily. Esto en parte es porque no les sucede con mucha frecuencia y al ser gobernados por el sol están acostumbrados a que las personas se acerquen a ellos para recibir parte de su brillo. Por lo tanto es raro que pase lo contrario, pero cuando sucede no saben cómo pasar el trago rápidamente.

Otro aspecto de la carta natal de Ben Affleck que justifica su reacción es su signo ascendente en Cáncer. De acuerdo con Astro Seek, las personas con esta característica necesitan trabajar en su vida emocional debido a que sus sentimientos pueden ser vulnerados con facilidad.

Su desafío es encontrar una manera de expresar su sensibilidad sin sentirse abrumados, y es que esconden una gran cantidad de emociones debajo de su apariencia tranquila y fría.

Si bien el pequeño rechazo que sufrió Ben Affleck pudo haberle golpeado un poco el orgullo, no tardará tanto en darle vuelta a la página pues se ha especulado que podría regresar con Jennifer Lopez.

