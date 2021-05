¿Cómo fue la primera cita de Luis Miguel y Mariah Carey?

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Luis Miguel y Mariah Carey mantuvieron un romance que duró tres años. Esta relación fue una de las más mediáticas de finales de los 90 y por ello cuando terminaron todos querían saber los detalles. Y ahora, a más de 20 años de aquello, aún se siguen revelando historias sobre su tiempo juntos.

En su libro The meaning of Mariah Carey, el cual fue publicado en septiembre del año pasado, la cantante de 51 años habló de su polémica relación con El Sol. Si bien no utilizó su nombre, el apodo “The Latin Elvis”, al cual recurrió para nombrarlo, dejó a los fans en claro de quien se trataba. En su publicación, la intérprete de “All I want for Christmas is you” relató cómo fue la primera cita con El Sol.

La cantante de 51 años explica que si bien el intérprete de “Qué nivel de mujer” fue un verdadero Latin Lover, su primera cita fue sumamente incómoda y traumática pues un sobrino tuvo que ayudarla a escapar.

Se conocieron en Aspen, durante una cena. Ella se incomodó debido a la cantidad de bebidas alcohólicas que él consumía, además de que su apariencia no era la mejor pues lucía su cabellera despeinada. El encuentro estaba resultando tan mal que le marcó a su familiar para que le ayudara a escapar de la incómoda cita.

Al día siguiente Luis Miguel intentó disculparse con ella por lo que le envió un collar Bvlgari, ella aceptó sus disculpas y continuaron viéndose.

Durante su relación la pareja vivió múltiples problemas; se decía que las infidelidades del intérprete de “La Incondicional” fueron las causantes de ellos, además de que sus apretadas agendas les impedían verse.

Finalmente en el 2001 la pareja decidió que lo mejor sería tomar caminos distintos. Luego de aquello la artista quedó devastada e incluso confesó que tuvo que buscar ayuda profesional debido a sus cuadros de depresión.

Ahora los fans del cantante esperan que la segunda temporada de su serie biográfica deje ver un poco sobre esta relación pues en su momento el cantante no dijo nada al respecto. Se dice que el personaje de Carey está contemplado en la producción, sin embargo esto sigue en la especulación.

