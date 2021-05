Reembolso de impuestos: el IRS devolverá dinero a más de 10 millones de estadounidenses que pagaron de más por los beneficios de desempleo de 2020

El Servicio de Rentas Internas (IRS) está en proceso de enviar una devolución de impuestos a más de 10 millones de estadounidenses que pagaron por error el impuesto sobre las prestaciones por desempleo que recibieron en 2020.

Una de las disposiciones menos conocidas del Plan de Rescate Americano de $1.9 billones de dólares fue la existencia de una exención en los impuestos para las personas que recibieron beneficios por desempleo.

El proyecto de ley de estímulo garantizó que los aproximadamente 40 millones de estadounidenses que recibieron prestaciones por desempleo durante 2020 no pagarán impuestos por los primeros $10,200 dólares de ayuda que recibieron del gobierno federal.

Sin embargo, como la legislación fue aprobada hasta marzo, el IRS estima que más de 10 millones de beneficiarios de prestaciones por desempleo ya habían presentado sus impuestos, lo que significó que no aplicaron para la exención tributaria. Sin embargo, el IRS está ahora en proceso de enviar los reembolsos de impuestos para el grupo de personas que pago sus impuestos de manera anticipada.

Como el IRS está en medio de la temporada de impuestos y se prepara para enviar el crédito fiscal para hijos en el mes de julio y continúa supervisando la distribución del tercer cheque de estímulo, sus recursos humanos están muy limitados en este momento por lo que la agencia federal ha advertido que el plazo habitual de 21 días para emitir los reembolsos correspondientes al último año fiscal podrá tomar un poco más de tiempo y quienes realizaron su declaración de impuestos a través de un formato en papel serán los que tendrán que esperar más para que el IRS les haga efectiva su devolución.

#IRS to recalculate taxes on unemployment benefits. Money will be automatically refunded this spring and summer to people who filed their 2020 tax return before the recent changes made by the American Rescue Plan. https://t.co/pglPeUWwVu pic.twitter.com/OuNOW2H6eJ

— IRSnews (@IRSnews) May 10, 2021