Club América jugará contra Tigres del “Piojo” Herrera en un amistoso en Texas

Las Águilas del América planifican la pretemporada previo al Apertura 2021 de la Liga MX con amistosos en los Estados Unidos, en el denominado “Tour Águila”. Uno de los partidos que genera más expectativa es el que se disputará en San Antonio, Texas, entre los azulcrema y los Tigres de la UANL.

El compromiso tiene un valor agregado al ser la primera vez desde finales de 2020 que el director técnico Miguel “Piojo” Herrera enfrente a los azulcrema como mandamás de los Tigres.

📣 #TOURÁGUILA 2021 🦅 Fly with US 🇺🇸! 🟡 AMÉRICA vs Tigres 🔵 📅 Saturday, July 10 🏟 Alamodome 📍 San Antonio, Texas pic.twitter.com/SO0GL95Qfr

La afición del fútbol mexicano en los Estados Unidos podrá disfrutar de un partidazo en el que los focos estarán sobre la flamante incorporación de los auriazules, Florian Thauvin. El francés arriba a México proveniente del Olympique Marsella, último equipo en el que jugó André-Pierre Gignac.

Además del encuentro preparatorio vs. Tigres, el Club América jugará el 4 de julio contra Santos Laguna en Utah, y enfrentará al Atlas en el estadio de San Jose Earthquakes de la MLS.

📣 #TOURÁGUILA 2021 🦅

See you soon, Águilas in the 🇺🇸!

🟡 AMÉRICA vs Atlas 🔴

📅 Wednesday, July 7

🏟 PayPal Park

📍 San José, California pic.twitter.com/o8icvUjykz

— Club América EN (@ClubAmerica_EN) May 24, 2021