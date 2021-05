Tres artículos por menos de $20 dólares que están en oferta en Amazon durante el Memorial Day

Las rebajas del Memorial Day han llegado y permanecerán durante todo el fin de semana. Desde Target hasta Amazon han publicado sus mejores ofertas para el Día de los Caídos que marca el inicio del verano. Es una buena oportunidad para revisar algunas de las oportunidades que los minoristas están ofreciendo.

A pesar de que los televisores, laptops, tabletas, electrodomésticos y muebles suelen ser los artículos de compra favoritos durante este fin de semana, Amazon tiene 3 artículos por menos de $20 dólares que pueden servirte en tu vida diaria.

Relacionado: Amazon confirma la compra de MGM Studios

Si cuentas con la membresía de Amazon Prime tendrás el envío gratis. Si aún no eres miembro puedes obtener una prueba gratuita por 30 días, pero si no lo deseas recuerda que podrás obtener el envío gratuito si tu pedido es mayor a $25 dólares.

La pasta de dientes Cali White Activated Charcoal & Organic Coconut Oil tiene un precio de $8.99 dólares y cuenta con carbón activado que permite blanquear los dientes de una manera suave.

Gracias a que su fórmula no tiene peróxido no provoca sensibilidad en tus dientes y elimina las manchas superficiales con facilidad.

No importa dónde lo utilices ya sea en un día de campo o para emergencias, el filtro de agua LifeStraw puede salvarte la vida.

Con este filtro puedes convertir cualquier agua, incluso la que se encuentra en un arroyo o estanque, en agua limpia y potable que puedes beber. Más de 58,400 compradores confían en este filtro. Durante este Memorial Day en Amazon el LifeStraw tiene un precio rebajado de $14.97 dólares.

View this post on Instagram

Relacionado: Amazon presenta un dron con cámara de seguridad que volará al interior de tu hogar

Si te gusta el café espumoso, este agitador no debe faltar en tu casa ya que produce una deliciosa espuma en segundos.

Sólo deberás pulsar un botón y notar la diferencia entre una taza de café aburrida y un delicioso café con leche digno de una cafetería. Amazon lo vende a un precio de $17 dólares.

#HappyMothersDay to all the supermoms in the world! 💝

Click the link below to shop for our 𝘉𝘦𝘴𝘵 𝘔𝘰𝘮 𝘔𝘪𝘭𝘬 𝘍𝘳𝘰𝘵𝘩𝘦𝘳! 🥛https://t.co/bijVhc5X1q pic.twitter.com/JhsVQGEh50

— Zulay Kitchen (@ZulayKitchen) May 9, 2021