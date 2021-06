Lucero como nunca habla de su vida personal

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La cantante mexicana Lucero destacó que la prioridad en su vida es su familia, y que por sus hijos es capaz de todo, y destacó que lo más importante en su vida es precisamente su familia.

Durante una entrevista con el periodista Alberto Peláez, para su canal de YouTube la también actriz reveló varios aspectos de su vida personal, a pesar de que la artista le gusta mantener ese aspecto lejos del ojo público.

Sus hijos, los amores de su vida

Sin embargo, durante la charla en la sección “Mucho que contar”, puso de manifiesto que lo más importante en la vida es la familia y en especial el amor que le tiene a sus dos hijos, José Manuel y Lucerito.

También destacó que gracias a su señora madre está en el lugar en el que se encuentra actualmente y sigue vigente en el gusto del público.

“Si no fuera por ella yo creo que no hubiera llegado a los lugares a los que he llegado. Ella siempre oyó mis plegarias de llevarme a la tv, a los 10 años me llevó a las audiciones de ‘Chiquilladas’, siempre ha sido mi mánager y le agradezco todos los días”, comentó la cantante durante la charla.

En cuanto al matrimonio que tuvo con el cantante Manuel Mijares, con quien tuvo a sus dos hijos, dio algunos detalles poco conocidos.

Lucero rechazó contrato porque le prohibían embarazarse

Ya que precisó que mientras estaba casada con Mijares recibió una jugosa oferta de trabajo para una serie en Nueva York, pero en su contrato de exclusividad por siete años, le pedían que no se embarazara, para garantizar su participación en la serie.

Lo cual, ella evidentemente rechazó y destaca que sus hijos son lo mejor de su vida.

“Desde que hicimos una película (juntos) me empezó a gustar muchísimo y formamos una linda familia. Pero les cuento que en alguna ocasión me ofrecieron firmar un contrato para hacer una serie en Nueva York, tenía que firmar exclusividad por 7 años, vivir allá y no podía embarazarme por la cuestión de la serie”, recordó la protagonista de Los Parientes Pobres.

“Sin embargo yo no le iba a decir a mi marido ‘vámonos a Nueva York y no tengamos hijos’. Yo no quise renunciar a eso y hoy tengo 2 hijos maravillosos, mi familia es lo más importante del mundo”, expresó la guapa cantante de 51 años.

Un matrimonio de ensueño que llegó a su fin

Lucero y Mijares se casaron en 1997, pero terminaron divorciándose en el año 2011, pero mantienen una buena relación por el bien de sus dos hijos.

Incluso se sabe que viven en el mismo condominio, pero en diferentes departamentos, por lo que tanto Lucerito hija y su hermano José Manuel no se vieron afectados por la separación de su padres.

“Mis hijos son mi prioridad, daría mi vida por ellos sin pensarlo, que me corten las piernas, los brazos, la cabeza, todo por ellos”, afirmó sin titubear la intérprete de “Llorar”.

