A sus 96 años, Ignacio López Traso prepara su regreso a los escenarios teatrales

Tras ser vacunado y ansioso por regresar a los escenarios, Ignacio López Tarso y su hijo Juan Ignacio Aranda presentarán la obra “Una Vida en el Teatro”, de David Mamet, en Cuernavaca Morelos el próximo 3 de julio.

Pero primero habrá que esperar que López Tarso esté al 100 por ciento ya que, tras un largo periodo de inactividad es necesario que retome la fuerza para cumplir con sus compromisos, indicó su hijo Juan Ignacio Aranda.

Su hijo reveló que, por el momento, a su padre le genera mucho esfuerzo caminar por la casa y subir escaleras en repetidas ocasiones al día, por lo que si no se recupera como debe, se pospondrá la función prevista.

“No vamos a arriesgar a López Tarso, ya lo hablamos, la doctora ya lo dijo, así cómo está ahorita no se puede presentar, se tiene que fortalecer, le quitó unos medicamentos y le administró otros, le dio vitaminas, le cambió cosas de su dieta, la geriatra ve todo en general, lo mandó a un electrocardiograma, una cosa de sangre, ocho análisis distintos, sin problemas. Es un hombre de 96 años que ha trabajado mucho y queremos que esté al 100 por ciento“, afirmó Aranda en entrevista.

López Tarso estaría en una conferencia de prensa para hablar sobre su próxima presentación, pero por problemas de cansancio, según indicó su hijo, no pudo estar y sólo mandó una nota de voz disculpándose.

“Mi geriatra me está vigilando y me recomendó un reposo de una semana, no salir, no moverme, pero todo está bien, tranquilo y así lo haré“, dijo el protagonista de ‘Macario’.

Por otro lado, Aranda le ha recomendado a su padre retirarse con esta obra, sin embargo, éste se rehúsa.

“A mí me gustaría eso (que se retirara), pero no es el plan de López Tarso, le dije que esta obra es ideal, pero él no quiere“, dijo Aranda.

Y ante el tema de la muerte, López Tarso es hermético, dijo Aranda.

“Él dice que no quiere morir en un escenario, pero habrá que analizar su inconsciente yo creo que le gustaría, pero no debe, es muy incómodo. Quiere llegar a los 100, se tiene que cuidar muchísimo. Es un hombre muy disciplinado, ordenado, estoy casi seguro que ya decidió su herencia, pero yo no la conozco. No nos gusta hablar de eso ni del retiro ni lo último que hagas o la última obra porque tal vez todavía no es el momento“, aseguró.

Es posible que en las funciones de julio, López Tarso se presente en andadera, indicó Aranda. Se tendrá a su disposición oxígeno; descartó la presencia de ambulancia y doctor.

Entre los próximos proyectos del histrión está una película con la que nuevamente compartirá créditos con su hijo, de la que Aranda no quiso dar detalles por cuestiones de contrato.