Los precios de la gasolina en Florida se disparan a niveles récord

Poner gasolina en Florida cada vez es más costoso. Los altos precios que se están registrando estos últimos días parece no tener fin y, según advierten algunos expertos, la situación podría empeorar en los próximos días. Pero esta semana se registraron cifras récord ya que los floridanos que llenaban su tanque de gasolina se están encontrando con los precios más altos del surtidor en casi siete años.

De media, el precio de un galón de gasolina regular sin ploma en el estado es de $2,97, el más alto desde noviembre de 2014, de acuerdo a información facilitada por la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA en inglés) que recogen algunos medios locales.

El precio representa 12 centavos más que hace una semana, siete centavos más que hace un mes y 44 centavos más que en 2019, justo antes de la pandemia.

Have you noticed the price of gas increasing lately? Check out the reasoning behind why Florida gas prices have seen a recent jump.

Full report below on @FLVoiceNews by @tylershaw239. https://t.co/y9BIiAaCvy

— Florida’s Conservative Voice (@FLVoiceNews) June 12, 2021