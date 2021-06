Descubren más de $1,2 millones en cocaína mientras buscaban tortugas en Florida

La policía está investigando el origen de los 30 kilos de cocaína valorados en más de $1,2 millones que aparecieron en las costas frente a la Estación Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida, según informó la Fuerza Espacial de Estados Unidos.

Las drogas fueron descubiertas el 19 de mayo por Angy Chambers, una ingeniera civil y gerente de vida silvestre, que notó los paquetes esparcidos por la playa mientras realizaba un estudio de anidación de tortugas.

En total se hallaron 24 paquetes con droga en su interior. Tras el hallazgo, la mujer se puso en contacto con las autoridades. “Mientras esperaba que llegaran, conduje un poco más y noté otro paquete, y luego otro. Les dije que trajeran un todoterreno porque ya había contado por lo menos 18 paquetes”, explicaba.

