Acusan de asesinato a hombre que atropelló a manifestantes en Minneapolis, matando a una mujer e hiriendo a tres

La Oficina del Fiscal del condado de Hennepin acusó a Nicholas Kraus, de 35 años, de asesinato en segundo grado no premeditado, luego de que el hombre supuestamente atropelló con su camioneta a varios manifestantes el pasado domingo por la noche en Minneapolis, matando a una mujer e hiriendo a otras tres personas, informó WCCO.

Nicholas Kraus Charged With Murder After Plowing Into Uptown Protesters, Killing Deona Knajdek https://t.co/pEvMFCsxoN pic.twitter.com/wMkuMLjm21

El incidente ocurrió en la intersección de West Lake Street y Girard Avenue en Uptown, donde los manifestantes se han estado reuniendo todas las noches para protestar por el tiroteo policial en el que murió Winston Boogie Smith Jr. El atropellamiento de los manifestantes causado por Kraus mató a una mujer e hirió a tres personas.

Desde el tiroteo que causó la muerte a Smith, ha habido protestas y vandalismo en la zona de Uptown en Minneapolis.

Las tensiones entre los manifestantes y la policía siguen siendo altas en las Ciudades Gemelas, ya que la muerte de Smith es el último de una serie de encuentros fatales entre afroamericanos y las fuerzas del orden. Y tras la muerte de Knajdek, los manifestantes han intentado bloquear las calles de la zona, pero los equipos de la ciudad y la policía despejaron las barricadas improvisadas.

Los investigadores dicen que Kraus estrelló su camioneta contra un automóvil estacionado en medio de la calle, empujándolo hacia un grupo de manifestantes.

