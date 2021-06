Los mejores y peores romances de Jennifer Lopez, de acuerdo con la astrología

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Desde Cris Judd, pasando por Marc Anthony y Alex Rodríguez, hasta Ben Affleck, nuevamente. Jennifer Lopez ha tenido en su historial amoroso varios galanes con diferentes personalidades, pero según la astrología, no es raro que “Bennifer” esté de regreso por la coincidencia de sus signos.

¿Cuáles han sido las mejores y las peores relaciones de JLo, desde el punto de vista astrológico? De acuerdo con la astróloga Michelle Fedrizzi es posible clasificar a los hombres que marcaron a la “Diva del Bronx” en función de su compatibilidad zodiacal.

Según la experta, la peor relación de Lopez ha sido Cris Judd, coreógrafo y bailarín que fue su segundo marido. Ambos comparten signos zodiacales (Leo) y poseen una compatibilidad natural, sin embargo, su relación era más lujuriosa que amorosa. “Cuando sus necesidades no se satisfacen, podría volverse realmente resentido o incluso cerrarse y no comunicarse de la manera que JLo necesita”, opinó Fedrizzi en PureWow.

El primer marido de Jennifer Lopez fue Ojani Noa, con quien se casó en 1997 y se divorció menos de un año después. Se coloca en segundo lugar en la escala de malas relaciones. En ese momento de su vida, era la pareja adecuada para la actriz y cantante porque Noa es un Géminis que le ayudaba a mantenerse conectada con sus orígenes. Sin embargo, las cualidades de su signo hicieron que su relación no fuera duradera.

Su ex Alex Rodríguez (Leo) está en el punto medio, es decir, no fue ni malo ni bueno para JLo. El exbeisbolista jugó un papel importante en su vida amorosa, a tal grado que estuvieron a punto de llegar al matrimonio. Fedrizzi explicó que A-Rod tiene a su luna en Piscis y Mercurio en Cáncer, por eso es muy emocional y necesita tranquilidad, algo que no podía darle Lopez.

Una de sus mejores parejas fue Sean Combs, conocido como Puff Daddy (Escorpio). Si bien su aventura fue breve, no le faltó intensidad. Escorpio y Leo (Lopez) son compatibles en el trabajo, lo que quedó de manifiesto en su colaboración en el video musical “If You Had My Love”, pero no son astrológicamente equilibrados para una relación a largo plazo, según la astróloga.

La pareja ideal de Jennifer Lopez es Marc Anthony (Virgo). Es su tercer marido y padre de sus dos hijos. De acuerdo con Michelle Fedrizzi es el que mejor encaja con ella debido a que se equilibran en diversos aspectos de su vida. “Marc tiene su Venus en Libra y JLo tiene su Venus en Géminis, así que los dos se enseñan sobre el equilibrio y la dualidad en el amor y en la vida”, comentó.

¿En dónde queda Ben Affleck? Si Marc Anthony fue su pareja idea, Ben va más allá: es su alma gemela. Ambos estuvieron juntos en el 2000, pero decidieron tomar caminos separados. La compatibilidad astrológica de los dos es la más fuerte de todas, afirmó la astróloga. Tanto Lopez como Affleck se complementan y logran un perfecto equilibrio.

“Ambos tienen su Luna en Escorpio y Mercurio en Leo, por lo que su relación en torno a las emociones y la comunicación puede ser extremadamente profunda y satisfactoria”, concluyó.

