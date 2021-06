El llanto de Sergio Ramos: así fue su despedida del Real Madrid

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Sin duda alguna, la despedida de Sergio Ramos del Real Madrid no iba a ser fácil. No se trata de “un jugador más” que deja la camiseta merengue. Ramos ha sido uno de los íconos y estrellas de la “Casa Blanca” a lo largo de sus 16 años en la institución. El club decidió hacerle una despedida al defensor español, un acto que estuvo muy cargado de emociones.

El primero en dedicar unas palabras fue el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. El dirigente recordó los momentos en los cuales decidieron ir por aquel joven defensor del Sevilla, en verano del año 2005.

“No olvidaré el día de la presentación de Sergio como jugador del Madrid. Tenía solo 18 años y una ganas increíbles de comerse el mundo. Un chaval de Camas con una fuerza descomunal. Un fichaje que no fue sencillo, pero que sabíamos que iba a marcar una época”, expresó Florentino.

💜 Florentino Pérez: "Como presidente del Real Madrid, hoy no es un día fácil" 🗣️ "Has trazado una de las trayectorias más espectaculares de este club, me siento orgulloso de lo que has conquistado" Sigue la despedida EN DIRECTO: https://t.co/VWQarCNQdj pic.twitter.com/3CJaaBFZFN — MARCA (@marca) June 17, 2021

Pérez también destacó toda la labor del futbolista en la institución merengue. Ramos consiguió 22 títulos con el Real Madrid que lo convierte en uno de los jugadores más ganadores en la historia del club.

“Me siento realmente orgulloso de lo que has conseguido. Eres una de las leyendas del Real Madrid. Te has ganado en los terrenos de juego el respeto y la admiración de todos (…) gracias por todo lo que has dado a este club, defendiendo la camiseta y luchando siempre hasta el final“.

“Más allá de las cifras, serás para siempre uno de nuestros capitanes y uno de los más queridos. Te damos las gracias por agrandar la leyenda de nuestro club (…) durante todo este tiempo, has sido alguien especial para mi“, concluyó Florentino.

🤝 Florentino Pérez: "Gracias por todo lo que has dado a este club y por defender nuestro escudo dejándote el alma en cada partido y luchando siempre hasta el final."#RealMadrid | #GraciasSergio pic.twitter.com/mGkeA7edS1 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 17, 2021

Sergio Ramos, un doloroso adiós al Real Madrid

Aquel fuerte, áspero y rígido defensor central mostró su lado más humano y frágil. Ramos no pudo contener las lágrimas al pararse sobre el podio de conferencia. Su discurso fue cortado por el llanto de una despedida que acaba una relación de muchos años.

🎙 @SergioRamos toma la palabra por primera vez desde el anuncio de su marcha… y no puede evitar emocionarse 🥲 Sigue EN DIRECTO la rueda de prensa de despedida del capitán del Real Madrid: https://t.co/VWQarCNQdj pic.twitter.com/IXNA7Mrqhq — MARCA (@marca) June 17, 2021

“Ha llegado el momento, uno de los más difíciles de mi vida. Uno nunca está preparado para decir adiós al Real Madrid”, fueron las pocas palabras que pudo decir el mítico jugador, antes de ser cortado por su llanto.

Sin embargo, Ramos concluyó su intervención asegurando que su marcha no será permanente. El capitán del Real Madrid aseguró que en cualquier momento “volverá”.

🎙 @SergioRamos: "Más que un hasta siempre es un hasta luego porque tarde o temprano volveré" Sigue EN DIRECTO el acto de despedida de Sergio Ramos: https://t.co/VWQarCNQdj pic.twitter.com/gtpwYOuQHZ — MARCA (@marca) June 17, 2021

El capitán merengue fue condecorado

Sergio Ramos recibió un galardón por parte del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. El mandamás del conjunto merengue le otorgó al histórico central español, la “insignia de oro y brillantes”, uno de los mayores reconocimientos en la institución.

Juntos Florentino y Ramos tras la tensión vivida los últimos meses 🎖 El presidente blanco entrega al hasta hoy capitán la insignia de oro y brillantes del club El adiós de Ramos en directo: https://t.co/VWQarCNQdj pic.twitter.com/TuijoNENSf — MARCA (@marca) June 17, 2021

