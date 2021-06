Connecticut legalizó finalmente el consumo de marihuana recreativa

El gobernador Ned Lamont firmó el martes una ley que convierte a Connecticut en el estado 19 en legalizar el uso recreativo de la marihuana, que sigue siendo una droga ilegal según la ley federal.

Today was a great day for equity and justice in Connecticut.

I signed a bill legalizing and safely regulating cannabis for adult-use. This law will begin to right some of the wrongs caused by the War on Drugs and uplift those hit hardest by failed policy. pic.twitter.com/N57mAZU5Fw

— Governor Ned Lamont (@GovNedLamont) June 22, 2021