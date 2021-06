Erik Rubín niega infidelidad a Andrea Legarreta y ella lo defiende: “Esto es una estupidez”

Tras el escándalo generado por unas fotografías en las que aparece Erik Rubín bailando junto a una mujer durante una reunión en Cancún, el cantante y su esposa, Andrea Legarreta, se vieron obligados a salir a desmentir los rumores en los que aseguraron se trataba de una infidelidad.

La primera en dar la cara a la polémica generada el pasado fin de semana fue la conductora del programa ‘Hoy’, quien durante un encuentro con diversos medios de comunicación destacó que en ningún momento se sintió ofendida por la serie de imágenes, pues no considera una falta de respeto que su esposo tenga su propia vida en la que salga con amigos y conviva con otras personas.

“Esto es una estupidez, es querer encontrar algo malo donde no lo hay. Para mí él tiene su trabajo, tiene su vida, sale de gira con los de los 90’s en donde hay muchas chavas, muchos chavos y no por eso estamos pintándonos el cuerno“, detalló ante la cámara del periodista Eden Dorantes.

Por supuesto, defendió el hecho de que dichas imágenes no se pueden considerar una evidencia de infidelidad: “Esta chica era la pareja de uno de los amigos de Erik y de nosotros. Está bailando, no lo ves haciendo nada malo, ni besándola o tocándola; la falta de respeto es para la manera en que lo quieren manipular”.

Por su parte, el artista de 50 años utilizó su página oficial de Instagram para compartir un video en el que aclaró que dicha serie de fotografías que le tomaron en Cancún pertenecen a una reunión de trabajo a la que asistió en compañía de amigos y futuros socios.

“Me tomaron una foto donde aparezco platicando con una chica, esta chica además sale con uno de mis amigos. Estamos en un lugar público, habré estado en esa mesa no más de cinco minutos y salió en las redes que soy infiel, que qué ando haciendo sin Andrea“, dijo en la grabación.

El cantante aseguró que, además de ser una pareja, también son individuos que se dedican a seguir sus sueños, sus carreras y como parte de ello cumplen con diversas actividades.

“Yo no sé qué relaciones tengan con sus parejas, o con sus esposos en las cuales no los permitan salir a ningún lado o no los dejen tener amistades, pero ese no es nuestro caso. Por lo cual a Andrea no le tengo que dar explicaciones de nada porque ella me conoce”.