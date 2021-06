Estos son los estrenos de julio en Netflix, Prime Video, Disney Plus y HBO Max

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Es el último día de junio y con él nos preparamos para un nuevo mes, lo que significa la llegada de los estrenos para Amazon Prime Video, Netflix y HBO Max. Y para que no te pierdas los más importante de las plataformas de streaming, te traemos los estrenos más importantes. Toma nota.

1. Netflix

Sin duda uno de los estrenos más esperados para Netflix en julio es el de Masters of the Universe: Revelation que se estrena el 23 de julio. La serie animada traerá de regreso a He-Man y su universo con una enorme dosis de nostalgia.

En las películas se esperan la llegada de films de terror, algo que Netflix ha estado haciendo muy bien, entre ellas se encuentran La calle del terror y Blood Red Sky.

Y sin duda no hay que perder de vista el documental Cat People, un fascinante especial que analiza la relación que tienen algunos dueños con sus felinos el cual estará disponible el 7 de julio.

Entre otros esperados estrenos están:

Warcraft: El primer encuentro de dos mundos – 1 de julio

Atypical (Temporada 4) – 9 de julio

Yo nunca (Temporada 2) – 15 de julio

En pocas palabras: Temporada 3 – 16 de julio

Sky Rojo (Temporada 2) – 23 de julio

Glow Up (Temporada 3) – 30 de julio

How to Sell Drugs Online (Temporada 3) -Fecha por anunciar

Dynasty Warriors – 1 de julio

Feliz día de tu muerte 2 – 8 de julio

Cómo me convertí en superhéroe – 9 de julio

El resort del amor – 29 de julio

Transformers: La guerra por Cybertron/Reino – 29 de julio

2. HBO Max

Uno de los estrenos más esperados para esta plataforma es el de Space Jam: A New Legacy que protagoniza LeBron James. No sudden Move también estará disponible para los suscriptores del plan con anuncios. En las series destacan Gossip Girl y la premier de Tom & Jerry in New York.

Entre el extenso catálogo también podrás encontrar:

8 Mile, 2002

Conquest of the Planet of the Apes, 1972 (Extended Version)

Dirty Work, 1998

Disturbia, 2007

Doctor Who Holiday 2020 Special: Revolution of the Daleks, 2020

Gandhi, 1982

No Sudden Move, Warner Bros. Film Premiere, 2021

Planet of the Apes, 1968

Project X, 1987

The Punisher, 2017

Punisher: War Zone, 2008

Rambo, 2008 (Director’s Cut)

Reservoir Dogs, 1992

The Return of the Living Dead, 1985

Return of the Living Dead III, 1993 (Extended Version)

Saturday Night Fever, 1977 (Director’s Cut)

Scream (1, 2 y 3)

Stuart Little, 1999

The Texas Chainsaw Massacre, 2003

Trick ‘R Treat, 2009

White Chicks (Unrated & Uncut Version), 2004

Zero Days, 2016

3. Amazon Prime Video

Para Prime Video se espera la película Tomorrow World el 2 de julio, protagonizada por Chris Pratt, además de la temporada dos de Making the cut que llega el 16 de julio. Otro estreno que se debe destacar es la primera temporada de Them el 23 de julio.

Te dejamos la lista de estrenos de Amazon Prime Video:

Bumblebee -1 de julio

Familia al instante – 1 de julio

Navidad sangrienta – 3 de julio

Escape Room – 10 de julio

Otra vuelta de tuerca – 11 de julio

Playmobil: la película – 20 de julio

Her Blue Sky – 23 de julio

Jolt – 23 de julio

Inmune – 28 de julio

