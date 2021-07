Prohíben gorros especiales de natación para atletas con cabello afro en Juegos Olímpicos de Tokio

La Federación Internacional de Natación prohibió el uso de gorros de tamaño especial para las atletas que tienen cabello afro en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio.

La justificación de esta medida se debe a que estos gorros no siguen la forma natural de la cabeza humana y esta situación podría generar algunas ventajas para las que los usen.

Swimming hats for Afro hair have been barred from the Olympics as the official body says elite athletes ‘don’t require caps of such size’.

