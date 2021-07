La icónica colección de autos clásicos deportivos del baterista Neil Peart será subastada

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La colección de autos deportivos clásicos de Neil Peart, antiguo baterista de la banda canadiense Rush, estará a la venta en la 17ª Subasta Anual de Pebble Beach, organizada por Gooding & Company. Esta colección personal, que fue uno de los tesoros del desaparecido músico, está compuesta por varios ejemplares únicos a los que Peart llamó los “Silver Surfers” por una característica en común: todos, a excepción de un ejemplar, estaban pintados en el mismo tono plateado. La subasta se llevará a cabo durante este reconocido evento, el cual será celebrado entre el 13 y el 14 de agosto de este año y tendrá en la lista los siguientes autos a la espera de los afortunados:

1. Aston Martin DB5 1964 (Valor estimado: $650,000 -$725,000).

2. Shelby Cobra 289 1964 (Valor estimado: $900,000 – $1,000,000, el único ejemplar en negro).

3. Lamborghini Miura P400 S 1970 (Valor estimado: $1,200,000 – $1,500,000).

4. Maserati Mistral Spider 1965 (Valor Estimado: $575,000 – $650,000).

5. Jaguar E-Type Serie I Coupé 1964 (Valor estimado: $140,000 – $160,000).

6. Maserati Ghibli Coupé 1973 (Valor estimado: $250,000 – $300,000).

7. Chevrolet Corvette Coupé de ventana dividida 1963 (Valor estimado: $150,000 – $180,000).

Neil Peart es considerado uno de los mejores músicos de todos los tiempos. No solo se destacó como baterista, también fue un gran compositor que junto a su banda conquistó la escena musical de su generación. Su legado y el legado de Rush fue reconocido tras la inclusión en el Salón de la Fama del Rock & Roll en 2013. Neil también escribió en varias publicaciones y fue escritor en su tiempo libre.

El mercado de los autos de colección, al cual también está asociado el de los raros hallazgos, ha crecido considerablemente en los últimos años porque se ha convertido en una vía para revivir el pasado glorioso de la industria automotriz. Recientemente, se encontró un Dodge Charger 1968 completamente oxidado en un granero y fue vendido en más de $37,000, luego de haber alcanzado los $18,000 en tan solo 3 días.

“El título ‘Silver Surfers’ para mi colección de autos se me ocurrió mientras conducía el DB5 de arriba a abajo del Océano Pacífico. Porque me pareció bien, supongo, la idea de que yo era solo uno de los jinetes de olas […] Fue durante una de estas campañas cuando, de la nada, se me ocurrió que el color del océano había influido en la paleta plateada de la colección. ¿Qué otro color se ve tan bien en una foto azul? No negro, no blanco, plateado. Y también un riesgo afortunado para el arte de los creadores: los marcos plateados”, declaró Neil Peart, quien falleció el 7 de enero de 2020.

