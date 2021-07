Confirman 54 muertos y 86 aún desaparecidos en el derrumbe cuando la misión de búsqueda cambió al rescate de restos humanos

Los funcionarios a cargo de dirigir las tareas han pasado de una búsqueda y rescate de sobrevivientes a una búsqueda y recuperación de restos humanos en el sitio del derrumbe del edificio Champlain Towers South en Surfside, en el condado de Miami-Dade, en Florida.

“La decisión de pasar del rescate a la recuperación fue extremadamente difícil”, dijo la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

En la rueda de prensa de la mañana se informó que los rescatistas habían localizado 10 cuerpos más en Surfside y en la tarde se reportaron 8 cuerpos más, lo que hizo que se elevara el total a 18 cuerpos rescatados de los escombros el miércoles, elevando el número oficial de muertos a 54.

Levine Cava dijo el miércoles que 86 personas aún están potencialmente desaparecidas, mientras que la de personas localizadas se mantiene en 200 con los nuevos reportes.

Asimismo, de los 54 cuerpos recuperados, 33 han sido identificados, precisó la alcaldesa en la conferencia de prensa vespertina. Las últimas víctimas identificadas fueron Graciela Cattarossi, 86, Gino Cattarossi, 89 y Simon Segal, 80. Los cuerpos de los tres fueron recuperados el martes, reportó Miami Dade Fire Rescue.

#UPDATE 62: We have identified three additional victims that sadly and unexpectedly lost their lives in the tragic Surfside building collapse. Please keep their families and loved ones in your prayers. pic.twitter.com/y9AdUdOTUM

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) July 7, 2021