Mauricio Ochmann confiesa que probó el alcohol a los 8 años: “Una muerte lenta inconsciente”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Aunque el nombre de Mauricio Ochmann se ha convertido en uno de los más conocidos en la actualizad por sus destacadas participaciones en cine y televisión; así como su matrimonio con Aislinn Derbez, sorprendió al revelar algunos aspectos de su vida personal; desde su infancia hasta la juventud, así como los excesos que lo llevaron a pisar una clínica de rehabilitación y tocar fondo.

El actor de 43 años abrió su corazón durante una entrevista con la periodista mexicana Mara Patricia Castañeda, en donde, como pocas veces, habló de sus orígenes como un niño que pasó por un doble proceso de adopción, pues nació en Washington D.C., pero cuando era un bebé su mamá biológica lo entregó a una familia de mexicanos que residía en Estados Unidos.

“Ellos se divorcian cuando yo tenía como año y medio y mi mamá me trae a México. Crezco entre Querétaro hasta los 9 o 10 años y en Celaya hasta los 16“, recordó.

Y luego de que su madre adoptiva se volvió a casar cuando él tenía entre cuatro y cinco años, fue como finalmente obtuvo el apellido Ochmann.

“Ahí fue otro proceso de adopción y entonces el Ochmann es de mi segundo papá adoptivo que ya a los 11 años se legalizó. Entonces el primer padre adoptivo que yo lo dejé de ver cuando era chiquito, finalmente se dio el apellido, porque primero yo era Sánchez y ya después fui Ochmann“, explicó.

El ex de Aislinn Derbez reconoce que su infancia y adolescencia fue muy complicada, pues debido a diversas burlas en la escuela, los procesos de adopción y, en general un rechazo social, fue que cayó en las garras del alcoholismo a muy temprana edad.

“La verdad es que ahí como a los 8 años se me cruzó una cerveza enfrente y para todo este mundo interior que estaba yo viviendo fue como de perlas porque como que amortiguaba el dolor interior interior”.

Con el paso del tiempo sus problemas con el alcohol aumentaron y fue a los 28 años, tras el nacimiento de su hija Lorenza, que decidió pedir ayuda y entrar a una clínica de rehabilitación:

“Tuve que levantar la mano y pedir ayuda porque estaba ya en un camino de excesos y de una muerte lenta inconsciente, pero algo dentro me decía: ‘Este no eres tú, esto no es por aquí’, pero me duró hasta los 28 años, una adolescencia tardía y a los 28 ahí fue donde levanté la mano y pedía ayuda, Lorenza ya había nacido, mi primera hija y eso vino a revolucionar muchísimo y a sacudir. Me fui y me interné a una clínica”, declaró.

En cuanto a su matrimonio con la hija de Eugenio Derbez, Ochmann contó que el amor que sentía por ella simplemente terminó, provocando una convivencia enfermiza que, aunque intentaron recuperar su matrimonio de varias formas, no fue posible; negando que hubiera terminado por culpa de una infidelidad.

También te puede interesar: