Partido entre México y Guatemala puede jugarse a puerta cerrada tras grito homofóbico

Parece que algunos fanáticos del Tri no son conscientes de las sanciones que le ha generado a la selección mexicana el grito homofóbico, y no hay nadie que les haga entender cuánto puede perjudicar al equipo.

Este lunes el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Yon de Luisa, aseguró que puede que el partido de la Copa Oro entre México y Guatemala se puede jugar a puerta cerrada por el canto discriminatorio que los aficionados entonaron durante el partido contra Trinidad y Tobago.

De hecho, la Federación de Fútbol de Trinidad y Tobajo denunció las amenazas y el amedrentamiento que sufrieron por parte de fanáticos mexicanos.

El directivo también afirmó: “No hemos sido notificados, se nos preguntaba ayer si había la posibilidad de jugar a puerta cerrada el próximo miércoles, es una situación que se ha planteado y seguro en las próximas horas tendremos comunicación directa”.

En relación a lo suscitado en Dallas, De Luisa afirmó que luego que los fanáticos gritaran en dos ocasiones el canto homofóbico, el árbitro principal Ricardo Montero no aplicó correctamente el protocolo.

Some of the comments in response to this post are disgraceful. We stand with the @TTFootballAssoc in condemning them.

Racism has no place in our game or in society and social media companies must do more to regulate this on their platforms. https://t.co/dMSnZXsJsJ

— Concacaf (@Concacaf) July 12, 2021