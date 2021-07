Aislinn Derbez presume la herencia que le dejó Victoria Ruffo, aunque no es su madre

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Victoria Ruffo fue pareja de Eugenio Derbez hace más de 30 años, y aunque Aislinn Derbez no tiene lazo alguno con ella, recientemente sorprendió a sus seguidores de redes sociales al asegurar que la reina de las telenovelas le hizo una importante herencia que tiene muy presente en su carrera artística.

Todo sucedió a través del perfil de Instagram “Inventadas.Inventada”, en donde compartieron un fragmento de la entrevista que Victoria Ruffo Concedió al periodista Gustavo Adolfo Infante, en donde la madre de José Eduardo Derbez reveló que no estaba dispuesta a dejar de ser protagonista de los melodramas.

“¿Estás preparada para el día de mañana si tienes que dejar de ser protagonista?“, fue la pregunta que lanzó el conductor, a lo que la llamada “Queen de las telenovelas” se le escucha responder con total seguridad: “No, porque yo siempre voy a ser protagonista“.

Ante la sorpresa de Infante, decidió repetir la pregunta: “Ok ¿Nunca harías algo que no fuera protagonista?“, y Ruffo reiteró su respuesta: “No, la verdad que no“.

Aunque la revelación causó revuelo entre los usuarios, lo que despertó aún más la polémica fue el comentario con el que reaccionó Aislinn Derbez, en donde aseguró que dicha actitud se la había heredado la ex de su papá.

“No es mi madre y aun así me lo heredó“, se lee en el mensaje de la hija de Eugenio Derbez, con lo que recibió más de 3 mil “me gusta” y algunos comentarios en los que los usuarios aplaudieron su sentido del humor y valor para aceptar que no está dispuesta a trabajar si no es con el rol protagónico de una historia.

También te puede interesar: