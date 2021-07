El rapero DaBaby es criticado por comentarios ofensivos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

DaBaby realizó en un concierto una serie de comentarios que no agradaron mucho a sus fans. Durante una de sus recientes presentaciones, el rapero subió al escenario en donde bromeó sobre el VIH y además hizo un par de comentarios sexistas.

El famoso de 29 años invitó a su público a animar el concierto con el teléfono móvil acompañado de las siguientes frases: “Encienden la luz del celular si no se están aquí con VIH, sida u otras de esas enfermedades de transmisión sexual que hacen que te mueras en dos o tres semanas”.

“Chicas, si su coño huele a agua, enciendan la luz; chicos, si no chupan polla en los aparcamientos, enciendan la luz”, agregó.

En otro punto del concierto, DaBaby invitó al escenario al rapero Tori Lanez, la persona que disparó a Megan Thee Stallion en ese mismo escenario. Con tono de burla lo presentó, “¿Adivinen quién es?”, dijo en tono de burla a su público.

En redes sociales el rapero fue criticado por su homofobia e ignorancia por humillar a quienes han contraído la infección de transmisión sexual, sin embargo DaBaby reiteró en Instagram los comentarios y aseguró que nadie que no haya estado ahí puede opinar de lo sucedido en su concierto. “Todo el mundo encendió la luz del móvil porque mis fans gays no tienen el sida, ellos se cuidan. No son drogadictos de la calle. Mis fans gays tienen clase”, escribió.

Ahora, los comentarios en la red social del rapero están limitados, sin embargo la polémica no ha desaparecido. Dua Lipa, con quien trabajó para la exitosa canción “Levitating”, se pronunció al respecto y dijo que no reconoce a la persona con la que trabajó.

La cantante de 25 años lamentó los comentarios de DaBaby y a través de su cuenta de Instagram declaró que estaba horrorizada por ellos. “Realmente no reconozco a la persona con la que trabajé. Sé que mis fans saben dónde está mi corazón y que yo apoyo a la comunidad LGBTQ”, dijo.

Además, invitó al público a unirse en contra de la ignorancia que rodea al virus de transmisión sexual y así poder acabar con el estigma.

