Zac Efron da “una probadita” de su nuevo proyecto junto a Jessica Alba

El actor Zac Efron sorprendió a sus millones de seguidores en Instagram al publicar un adelanto de su nuevo proyecto, en el que comparte pantalla con la famosa Jessica Alba. Y las primeras imágenes mostraron una historia llena de acción y drama que no te podrás perder.

Al mediodía de este martes, el protagonista de “Baywatch” recurrió a sus redes sociales para dar una “probadita” del nuevo proyecto que llamó la atención de miles de internautas.

“She’s always getting me out of trouble”, escribió Efron para acompañar el breve clip en el que se aprecia al actor junto a Jessica Alba en una faceta completamente distinta, al estilo “Sr. y Sra. Smith”.

Si bien todo parecía indicar que dicho video se trataba del tráiler de una cinta, se reveló que este se trata de una creativa campaña de turismo para los Emiratos Árabes Unidos. En un intento de mostrar un lado más aventurero del paradisiaco destino, Zac Efron y Jessica Alba fueron las figuras perfectas para traer a la realidad dicha historia.

Así reaccionaron los fanáticos de Zac Efron

Aunque en un principio los internautas se mostraron “tristes” porque solo se trató de una estrategia de publicidad, no pasó mucho tiempo antes de que surgieran teorías sobre el posible regreso del actor a las pantallas.

Recordemos que uno de sus últimos proyectos para la pantalla grande fue la cinta “Ted Bundy: durmiendo con el asesino” en 2019. Desde entonces, el actor se ha dedicado a explorar el mundo y realizar un documental para Netflix, titulado “Down to Earth With Zac Efron”.

No obstante, los fanáticos del guapo actor no han dudado en expresar su deseo de volver a verlo interpretar un personaje, ya sea para una película o serie.

