Spirit Airlines en turbulencia: más de 1,700 vuelos han sido cancelados y miles de pasajeros se encuentran varados en los aeropuertos

Ante los incidentes violentos en tierra y aire de las aerolíneas se suma el caos que se vive en algunos aeropuertos ante la cancelación repentina de cientos de vuelos. Decenas de miles de pasajeros de Spirit Airlines se encuentran varados desde el fin de semana ya que la aerolínea ha cancelado la mayoría de sus vuelos.

El consejero delegado de Spirit Airlines, Ted Christie, señaló este jueves que han sido cancelados más 1,700 vuelos y culpó a una serie de factores que dejaron a la compañía sin de pilotos y auxiliares de vuelo además de informar que están enfrentando problemas como mal tiempo pero que en la compañía trabajan contrarreloj para resolver los problemas.

Las cosas comenzaron a empeorar para los pasajeros de la aerolínea cuando a partir del domingo 1 de agosto cientos de vuelos han sido cancelados. El martes y miércoles Spirit canceló más del 60% de sus operaciones mientras que el jueves canceló 449 vuelos.

We are experiencing operational challenges in some areas of our network. Before going to the airport, check your email and current flight status here: https://t.co/yuPJDPxeNu. The fastest way to receive assistance is to visit our webchat: https://t.co/QnlZcUCMtk. pic.twitter.com/E176h8KHjN

— Spirit Airlines (@SpiritAirlines) August 2, 2021