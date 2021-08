Casi se duplican las hospitalizaciones por COVID-19 en dos semanas en el condado de Los Ángeles

Las hospitalizaciones por COVID-19 casi se duplicaron en las últimas dos semanas, reportó este lunes el Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles (LAPH).

De acuerdo con datos de la autoridad sanitaria, actualmente se tienen 1,437 personas que son atendidas en algún centro médico del condado, comparado con las 745 que se tenían el pasado 26 de julio.

COVID-19 Hospitalizations Nearly Double in Two Weeks. 2,919 New Confirmed Cases of COVID-19 in Los Angeles County and 6 New Deaths. View https://t.co/lKdl7Wj8Rb pic.twitter.com/g1tMrqQqQ7

En un comunicado, el LAPH indicó que la mayor parte del incremento se registra entre los residentes que todavía no han sido vacunadas, aunado a que la necesidad de ser hospitalizada en muy baja entre las personas que ya han recibido sus dosis.

“Entre el 1 de mayo y el 17 de julio, 3,158 personas fueron hospitalizadas en el condado de Los Ángeles; el 92% de los hospitalizados no estaban completamente vacunados”, destacó la dependencia.

Por primera vez en cinco días, en el condado se contabilizaron menos de 3,000 nuevos contagios en un día, al reportarse 2,919.

El domingo se tuvieron 3,031, en tanto que el día previo se registraron 4,283, la cifra más alta en casi medio año.

La autoridad sanitaria manifestó el pasado fin de semana su confianza en que el ordenamiento para los residentes de usar mascarillas faciales cuando permanezcan en espacios públicos interiores, sin importar su estado de vacunación, comience a dar frutos en la contención de la enfermedad.

Actualmente, los nuevos enfermos se deben a la variante Delta del virus SARS CoV-2, que tiene mayor poder de contagio que cepas anteriores.

#COVID19 cases are going up across the US, & most are caused by #DeltaVariant. Delta is more than 2x as contagious as other strains. It’s more important than ever to get vaccinated & protect you & your family from severe disease, hospitalization, & death. https://t.co/xbvNiaVJKV pic.twitter.com/Nb2bguZN1w

— CDC (@CDCgov) August 8, 2021