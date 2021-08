En California será requisito presentar comprobante de vacunación o prueba negativa para asistir a grandes eventos en interior

Si deseas asistir en California a algún evento público en un espacio en interior al que asistan más de 1,000 personas, no olvides tu comprobante de vacunación o prueba negativa de COVID-19 dentro de las 72 horas previas al inicio del espectáculo porque será un requisito para poder ingresar.

Este ordenamiento, anunciado por el Departamento de Salud Pública de California (CAPH) la noche de este miércoles, entrará en vigor a partir del 20 de septiembre.

📣 Beginning 9/20, proof of vaccination or a negative #COVID19 test will be required for indoor events w/1,000+ attending. This new measure will help encourage more vaccinations & increase safety at events while ensuring businesses can thrive. More info: https://t.co/q2LfCiCBeh pic.twitter.com/bklps6o6Vn

