FOTO: Cae pollero que llevaba 10 migrantes en vehículo de la Patrulla Fronteriza clonado

Traficantes de personas mejor conocidos como polleros clonaron un vehículo de la Patrulla Fronteriza en Tucson, frontera de Arizona con Sonora, México, donde transportaban inmigrantes de manera ilegal.

This is not a Border Patrol vehicle. @HSIPhoenix and #BorderPatrol agents from #Tucson Station foiled a smuggling attempt using a cloned vehicle and a fake uniform. The driver and 10 migrants were taken into custody. pic.twitter.com/tpl4cLkUhE

— John R. Modlin (@USBPChiefTCA) August 24, 2021