6 alimentos que pueden causarte niebla mental

La niebla mental es un término que se usa para describir la sensación de no poder pensar con la claridad o hay una falta de concentración. A veces puede sucederte aun cuando has dormido bien, no tienes resaca, te has hidratado y no tienes un trastorno del estado de ánimo. Una mala nutrición puede ser un factor que esté afectando tu mente.

La niebla mental se caracteriza por deficiencias cognitivas en la memoria, la atención, la función ejecutiva y la velocidad del procesamiento cognitivo.

Alimentos que contribuyen a la niebla mental

1. Carnes procesadas

Las carnes procesadas están clasificadas como cancerígenas por la Organización Mundial de la Salud, pero además de aumentar tu riesgo de cáncer de colon, también pueden afectar tu salud mental.

Los nitratos (sustancias usadas para curar carnes como la carne seca, salami, salchichas y otros bocadillos de carne procesada) pueden afectar el estado de ánimo según un estudio realizado por investigadores de la Universidad Johns Hopkins.

En un estudio publicado en el American Journal of Clinical Nutrition, investigadores de la Universidad de Leeds en Reino Unido descubrió que el consumo de una porción de 25 g de carne procesada al día se asocia con un 44% más de riesgo de desarrollar demencia.

2. Alimentos altamente procesados

Los alimentos altamente procesados o ultraprocesados tienen altas cantidades de azúcar, sal, grasas, conservantes y aditivos. Además suelen ser altos en calorías y bajos en nutrientes. Estos alimentos promueven la inflamación y una disminución en el tejido cerebral, por lo que pueden afectar la memoria, el aprendizaje y la plasticidad cerebral.

3. Bebidas azucaradas

Una alta ingesta de refrescos y otras bebidas azucaradas causa inflamación del cerebro y afecta la memoria y el aprendizaje. Healthline comparte que estudios en animales han demostrado que una ingesta alta de fructosa puede provocar resistencia a la insulina en el cerebro, así como una reducción de la función cerebral, la memoria, el aprendizaje y la formación de neuronas cerebrales.

En los efectos a corto plazo, los alimentos azucarados brindan un impulso rápido pero seguido de un colapso abrupto. Los picos y caídas repentinas de azúcar en la sangre pueden hacerte sentir cansado.

4. Carbohidratos refinados

Los carbohidratos refinados empeoran la regulación de la insulina del cuerpo. Cuando una persona los come, los niveles de energía del cuerpo aumentan rápidamente pero luego colapsan.

Algunos de estos alimentos: pan blanco, arroz refinado, bocadillos empaquetados, refrescos y cereales azucarados.

5. Alcohol

Si consumes alcohol en exceso y con frecuencia tu memoria puedes experimentar problemas de aprendizaje y memoria. La Alzheimer’s Society señala que los bebedores tienen más probabilidades de tener un volumen reducido de materia blanca del cerebro, lo que afecta su funcionamiento.

El Instituto Nacional sobre el Abuso del Alcohol y el Alcoholismo (NIAAA) comparte que hasta un 80 por ciento de los alcohólicos tienen una deficiencia de tiamina. La deficiencia de tiamina puede causar el síndrome de Wernicke-Korsakoff. Las personas con psicosis de Korsakoff tienen problemas para recordar información antigua y dificultad para “establecer” información nueva.

6. Edulcorantes artificiales

El Dr. Gary Kaplan, fundador y director médico del Kaplan Center for Integrative Medicine señala a traves de Mind Body Green que en el cuerpo, el aspartamo se descompone en compuestos que pueden atravesar la barrera hematoencefálica, excitar las células cerebrales y provocar su muerte. También indica que entre los síntomas comunes de la toxicidad del aspartamo se encuentran dolores de cabeza, confusión mental, problemas de equilibrio y entumecimiento.

