Caleb Plant lanza nuevo mensaje intimidatorio contra Canelo Álvarez

El próximo 6 de noviembre Saúl ” Canelo” Álvarez y Caleb Plant se enfrentarán en un combate por la unificación de la división súper mediana, y ya comenzaron los pleitos y polémicas entre ambos.

El campeón de peso súper mediano de la Federación Internacional de Boxeo advirtió que se convertirá en el monarca de las 168 libras.

I’m putting my name in those history books FOREVER as boxing’s first undisputed super middleweight of all time 🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/pJHQdXkHcN

— CalebPlant (@SweetHandsPlant) August 27, 2021