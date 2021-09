“Usted nunca ha estado embarazado”: La explicación sobre el aborto que dio Jen Psaki a un periodista

Un tema central en la rueda de prensa diaria de la Casa Blanca el jueves fue la negativa del Tribunal Supremo de bloquear una ley contra el aborto del estado de Texas, que viola los derechos reproductivos de la mujer.

Un momento destacado se produjo cuando un reportero, Owen Jensen de EWTN, una red de noticias católica, presionó a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, para que respondiera sobre cuáles las razones del apoyo del presidente Joe Biden al derecho al aborto, mientras que su fe católica no lo acepta.

“¿Por qué el presidente apoya el aborto cuando su propia fe católica enseña que el aborto es moralmente incorrecto?” preguntó el reportero.

“Él cree que es un derecho de mujer. Es el cuerpo de una mujer y es su elección “, respondió Psaki.

El reportero hizo un seguimiento. “¿Quién cree, entonces, que debería cuidar del feto?”

Psaki respondió: “Él cree que depende de una mujer tomar esas decisiones y de una mujer tomar esas decisiones con su médico. Sé que usted nunca se ha enfrentado a esas opciones, ni ha estado embarazado, pero para las mujeres que se han enfrentado a esas opciones, esto es algo increíblemente difícil. El presidente cree que se debe respetar su derecho”.

El reportero trató de presionarla más, pero Psaki pasó a otra pregunta de otro periodista. “Has tenido mucho tiempo hoy”, le dijo.

.@PressSec to male reporter on abortion: "I know you’ve never faced those choices nor have you ever been pregnant but for women out there who have faced those choices this is an incredibly difficult thing. The president believes that right should be respected." pic.twitter.com/l4zTzlW1Tq

— CSPAN (@cspan) September 2, 2021