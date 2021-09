El huracán Larry alcanza categoría 2 y se acerca a las Antillas Menores con un oleaje peligroso

Cuando millones de personas en Estados Unidos aún están sufriendo las pérdidas de vidas y los daños materiales que el huracán Ida causó en Estados Unidos, desde la costa del Golfo hasta el noreste, los meteorólogos ya están muy atentos al huracán Larry en el Atlántico, porque ha ganado rápidamente en organización e intensidad.

Larry se intensificó a un huracán de categoría 2 con vientos máximos de 100 mph el viernes, según el boletín de las 5 p.m. del Centro Nacional de Huracanes (NHC).

Se espera que Larry alcance la fuerza de Categoría 4 con vientos máximos de 140 mph durante el fin de semana.

La tormenta se encuentra en el Océano Atlántico oriental a 1,300 millas al este de las Islas de Sotavento y se mueve hacia el oeste-noroeste a 16 mph.

Larry girará gradualmente hacia el noroeste después de Labor Day, y podría acercarse a las Bermudas a mediados de la próxima semana.

Hurricane #Larry is forecast to become a major hurricane this weekend. Dangerous surf and rip currents are possible on the Lesser Antilles by Sunday and then on Bermuda and the east coast of the U.S. later next week.https://t.co/2eVjcpYALm pic.twitter.com/hMaZ0wsgZ0

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 3, 2021