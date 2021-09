Orden de una juez en Texas protege a clínicas de aborto de demandas ante la ley de aborto más estricta del país

AUSTIN – Días después de que entró en vigor la restricción del aborto más estricta en la nación en Texas un juez estatal protegió, por ahora, a las clínicas de aborto en el estado de las demandas de un grupo de antiaborto.

La nueva ley en Texas limita los escenarios en los que una mujer puede terminar con un embarazo.

Entre semana el Tribunal Supremo de Estados Unidos se negó a bloquear una ley de Texas que prohíbe la mayoría de los abortos después de seis semanas de embarazo, dándole la luz verde a la medida para que entrara en vigor.

La reciente orden de una juez de Texas es una restricción temporal, que se hizo en respuesta a una solicitud de Planned Parenthood, pero cabe señalar que no interfiere con la disposición.

BREAKING: Texas Judge hands Planned Parenthood a BIG win, rules that they can’t be sued by anti-abortion groups over the state’s new abortion ban. The ruling will stay in effect for 2 weeks, & the judge scheduled a hearing in 10 days to possibly extend it. RT TO THANK THE JUDGE!

— Occupy Democrats (@OccupyDemocrats) September 4, 2021