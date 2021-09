Policía mató a hombre que disparó a un transporte escolar en condado de Orange

Un hombre armado, sospechoso de disparar a un autobús escolar, murió después de participar en una persecución con oficiales, informó la policía de Buena Park, en el condado de Orange.

Aproximadamente a las 2 p.m. del viernes, un agente del Departamento de Policía de Buena Park que patrullaba observó cuando un individuo le disparaba a un transporte escolar cerca de la intersección de Orangethorpe y Western.

Al parecer, de acuerdo con la policía, en el momento de los disparos a bordo del camión solo se encontraban el conductor y un estudiante. No hubo reporte de heridos.

BREAKING: A person involved in a pursuit has been shot and killed by police in Buena Park, officials say. https://t.co/Yzws5RUSAY

— KTLA (@KTLA) September 4, 2021