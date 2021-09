USDA otorgará $600 dólares de ayuda a los trabajadores agrícolas y del sector cárnico sin importar su estatus legal

Los trabajadores de las granjas y de las plantas empacadoras de carne que se esforzaron durante la pandemia de COVID-19 recibirán bonos de $600 dólares del gobierno federal, según anunció el martes el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

El USDA está destinando $700 millones de dólares a un fondo para los trabajadores del sector alimentario, en reconocimiento de los costos personales que muchos experimentaron durante la pandemia.

De acuerdo a los datos registrados los empleados de la industria alimentaria enfermaron de COVID-19 en mayor proporción que otros trabajadores; muchos tuvieron que quedarse en casa sin cobrar o utilizar su propio dinero para comprar equipos de protección personal como máscaras y guantes.

“A menudo han asumido un riesgo personal importante para asegurarse de que el resto de nosotros podamos alimentar a nuestras familias”, dijo el martes el Secretario de Agricultura, Tom Vilsack.

Una gran cantidad de trabajadores agrícolas que se contagiaron de COVID-19 tuvieron que asistir a los hospitales y una gran cantidad de los empleadores no les proporcionaron permisos pagados cuando enfermaron.

