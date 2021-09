Distrito Escolar de Los Ángeles podría considerar vacuna de COVID-19 obligatoria para estudiantes en clases personales

Estar vacunados contra el COVID-19 podría ser obligatoria para estudiantes que asistan a clases en persona, alternativa que está siendo considerada por el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD).

De acuerdo con la agenda de la junta escolar del LAUSD, la propuesta señala que tendrían que estar inmunizados contra el coronavirus todos los estudiantes que tengan 12 años o más que accedan a programas de instrucción en persona operados en las instalaciones del Distrito.

Se esperaba para la tarde de este jueves una reunión especial, convocada por la Mesa Directiva de Educación para analizar el caso.

Today, the LAUSD school board will consider making it mandatory for students 12 and older to be vaccinated against COVID-19 to attend in-person classes. https://t.co/t81fhHfbdL

— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) September 9, 2021