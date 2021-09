Omiten contar cerca de 17,000 muertes por COVID-19 ocurridas en hogares para ancianos

Casi 69,000 casos adicionales de COVID-19 y 17,000 muertes más de las oficialmente contabilizadas ocurrieron en hogares para ancianos en los Estados Unidos durante 2020, según un análisis publicado por la American Medical Association.

Esto significa que al menos el 40% de los casos y muertes de COVID-19 no se informaron, al menos inicialmente, en este tipo de instalaciones en todo el país.

Estas cifras equivalen a alrededor del 12% del total de casos reportados y al 14% del total de muertes reportadas en hogares para ancianos a nivel nacional, dijeron los investigadores.

Según el reporte, las diferencias se pueden atribuir, al menos en parte, a que el gobierno federal no pidió a los hogares para ancianos que informaran de los casos y muertes de COVID-19 hasta fines de mayo, o aproximadamente tres meses después de que se informaron las primeras infecciones.

