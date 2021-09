Arath de la Torre revela que sus hijos van a terapia tras la polémica por comercial de los Voladores de Papantla

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Arath de la Torre estuvo envuelto en el escándalo luego de participar en la campaña publicitaria de una empresa que otorga préstamos bancarios en la que hacía alusión con toques de burla hacia los Voladores de Papantla, hecho que se tomó como ofensa para la cultura mexicana y en especial hacia la Ceremonia Ritual.

A varios meses del escándalo, el actor y presentador mexicano aseguró que no cometió ningún error y que no es el único que ha pagando las consecuencias, ya que sus hijos han tenido que ir a terapia para sobreponerse al escándalo que originó su participación en dicho comercial.

En entrevista con el programa de Unicable, ‘Miembros al Aire’, el famoso compartió su opinión sobre el escándalo que protagonizó el pasado mes de junio, reiterando que el mensaje del comercial se sacó de contexto y que los únicos responsables son los que crearon la campaña y la empresa que lo contrató.

“Yo la campaña que hice con la empresa, que es la empresa responsable de esto, no yo. Aunque se rían de mí, yo no tengo injerencia ni en los guiones ni en el contenido ni en nada. Además yo no vi nada que pudiera ofender a nadie. Es una publicidad que se hizo en España y es lamentable lo que nos pasó a nosotros”, y aseguró que nadie en su sano juicio le va a tirar a su propia cultura.

El también comediante confiesa que le gustaría que existiera una ley que proteja a los famosos de quienes sacan de contexto las cosas, por lo que no dudó en recordar que es un actor con trayectoria que también ha hecho cosas buenas por su país: “A mí me atropellaron y no han volteado a ver qué me ha pasado. Soy un padre de familia, soy un hombre que ha trabajado en este país desde más de 30 años, que ha generado empleos aquí, que paga sus impuestos, trata de hacer las cosas bien, que tiene una familia”.

Y reiteró su molestia con la empresa que lo contrató, ya que no se hicieron responsables por el daño que le hicieron a su imagen y los ataques que recibió su familia.

“Estoy un poco resentido en ese trato, estoy triste y lastimado porque hirieron, sí lo consiguieron. Mis hijos están en psicólogos por lo que les llegó, a mi esposa le llegaron amenazas y ¿Eso qué amigo? ¿Quién ve eso? Todos se suben al mame, periodistas de alto nivel que respetaba y quería se subieron al mame”.

Arath de la Torre hizo hincapié en que está tranquilo porque no hizo nada malo y que en su momento ofreció disculpas pero no está dispuesto a vivir lamentándose por lo sucedido.

“Se ha vuelto un tema que solo Dios, yo estoy tranquilo porque no hice nada aunque sigan diciendo lo que quieran. Yo pedí disculpas y estuvieron en Internet tres días. A mí me enseñaron a pedir disculpas una sola vez y si la toman chingón si no lo siento mucho”.

