Fallece Richard Buckley, esposo del diseñador y cineasta Tom Ford

El diseñador de moda y director de cine Tom Ford confirmó por medio de un comunicado a la revista Vogue el fallecimiento de su esposo Richard Buckley el lunes 20 de septiembre, a la edad de 72 años.

“Es con gran tristeza que Tom Ford anuncia la muerte de su amado esposo de los últimos 35 años, Richard Buckley. Richard falleció en paz anoche en su casa de Los Ángeles con Tom y su hijo Jack a su lado. Murió por causas naturales tras una prolongada enfermedad”, dice el escueto mensaje que hizo llegar a “la biblia de la moda”, en la que el propio Richard trabajó como editor en jefe de Vogue Hommes International.

La pareja tiene un hijo de ocho años en común llamado Alexander “Jack” John; Tom y Richard se casaron en 2014 tras casi tres décadas de relación sentimental. El propio Ford explicó en varias ocasiones que se conocieron en un desfile de modas en los 80 y que lo suyo fue amor a primera vista: cuatro semanas más tarde y después de haberse visto en tan sólo tres citas, Richard le entregó las llaves de su apartamento y desde entonces no volvieron a vivir separados. View this post on Instagram A post shared by Page Six (@pagesix)

