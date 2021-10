Las mujeres que más se odian entre sí, según su signo zodiacal

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La rivalidad entre mujeres puede tener un origen astrológico y es que hay signos del Zodiaco que son eternos enemigos debido a que su carácter es tan diferente y contrastante que no pueden soportarse entre sí.

Todas las mujeres tienen un signo que los odia y el sentimiento es mutuo. Sin embargo, hay quienes saben disimilarlo muy bien o, por el contrario, algunas son capaces de llegar a las agresiones verbales o físicas. ¿De qué depende? Por supuesto, de sus rasgos astrológicos.

Por ejemplo, si eres una mujer con un signo pasivo o asertivo es probable que las cosas transcurran con cierta tranquilidad, pero si tienes un signo activo e impulsivo, la rivalidad nunca tendrá final. Basados en un listado de YourTango, te decimos qué mujeres se odian entre sí y son las eternas rivales del Zodiaco.

Aries y Tauro

Las mujeres Aries se mantienen ocupadas, activas, odian las vidas aburridas, pasivas y son muy impulsivas. Por su parte, las Tauro prefiere una vida tranquila y rutinaria. Cuando se cruzan no se pueden entender y la prudencia cabe en Tauro, quien no suele responder opiniones negativas, a no ser que llegue a los insultos.

Cáncer y Sagitario

Cáncer no es un signo abierto a probar cosas nuevas solo por placer, prefiere las cosas seguras y el calor del hogar. Sagitario, quien hace todo lo posible por divertirse y siempre estar en movimiento, no puede soportar este el lado ermitaño. Cuando la mujer Sagitario pone una barrera, Cáncer lo considera de mala educación.

Leo y Virgo

Las mujeres Leo suelen ser dramáticas, llaman la atención y acaparan a las personas, características que no pueden soportal las mujeres Virgo, quienes prefieren mantenerse lejos de los reflectores. Al no tener nada en común, puede que se odien mutualmente porque ambas se considerarán groseras.

Libra y Escorpio

La misión de las mujeres Libra es luchar por una vida justa y equilibrada, por lo que huyen de los pleitos. No son agresivas, ni tampoco inestables, tranquilidad que ven como una amenaza cuando se ubican cerca de una Escorpio. Las mujeres escorpiones son intensas, pasionales y su visión de justicia es “ojo por ojo”. Ambas no pueden lidiar con sus diferencias, por eso astrológicamente no se llevan bien.

Capricornio y Piscis

Capricornio es un signo tradicionalista que rechaza lo que no es lógico y sensato. Cuando se cruza con mujeres muy soñadoras, como Piscis, simplemente no pueden soportarlas. Creen que pierden el tiempo, pero el que las mujeres Piscis sean fantasiosas, no quiere decir que carezcan de inteligencia, de hecho, son muy sabias.

Acuario y Géminis

Las mujeres Géminis prosperan con amigos, a diferencia de Acuario, que prefiere aislarse para recargar sus energías. Las acuarianas odian no saber cómo las Géminis no pueden pasar tiempo solas y el sentimiento es recíproco.

