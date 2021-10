Ex de Marlene Favela reacciona ante la belleza de su hija y manda cariñoso mensaje

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La actriz Marlene Favela sorprendió a sus seguidores de redes sociales con una tierna fotografía en la que presumió lo grande y hermosa que está su primogénita a unos días de celebrar su segundo cumpleaños, pero no solo recibió halagos de sus fans, pues el orgulloso papá, George Seely, no dudó en admirar la belleza de su hija.

El próximo 12 de octubre Bella Seely cumplirá sus primeros dos años de vida, por lo que para mostrar cuánto ha crecido su famosa mamá compartió una hermosa postal a través de la cuenta de Instagram de la pequeña, en donde ya supera los 300 mil seguidores. Como era de esperarse brilló con luz propia y cautivó la mirada de miles de personas.

Aunque siempre ha mostrado un gran estilo para posar ante la cámara, en la imagen que registró más de 20 mil me gusta se puede ver a Bella de lo más sonriente mientras modela un vestido rojo que la hizo ver como toda una muñeca, logrando enternecer las redes sociales.

Sin embargo, Bella no solo robó el corazón de los internautas, pues fue su padre, George Seely, quien retomó la instantánea en su perfil personal dentro de la misma red social, en donde la acompañó con un mensaje en el que recordó la gran celebración que está por llegar.

“Mi niña cumplirá dos años muy pronto. Te amo Bella, que Dios te bendiga siempre“.

Esta no es la primera vez que el empresario de origen australiano reacciona o comparte alguna imagen de la dueña de su corazón, pues fue el pasado mes de julio cuando llevó a su perfil social un par de fotografías del bautizo de su hija, y aunque en esta ocasión no pudo asistir, la recuerda en cada oportunidad que tiene.

Por supuesto, en una de las imágenes no pudo evitar halagar no solo la belleza de su hija, sino de su expareja, la talentosa actriz de “La Desalmada”. View this post on Instagram A post shared by Just George 🤷🏻‍♂️ (@george.seely)

Y es que, en la imagen, apareció la estrella de televisión con la pequeña en brazos y unas enormes alas doradas detrás de ellas, imagen en la que Seely compartió su sentir con la frase: “Qué gran foto. Desearía haber estado ahí“, dejando ver que, aunque ya no son pareja desde diciembre de 2019, mantienen una buena relación a distancia.

