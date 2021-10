Aseguran que Inés Gómez Mont podría perder la custodia de cuatro de sus siete hijos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El pasado mes de septiembre se dio a conocer que fue girada una orden de aprehensión en contra de la presentadora mexicana Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga por los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada; y aunque después reapareció la comunicadora para desmentir dicha información, ahora se rumora que podría perder la custodia de cuatro de sus siete hijos.

De acuerdo con información revelada por la revista TVNotas, Javier Díaz, exesposo de Inés Gómez Mont, solicitó nuevamente la patria potestad de sus cuatro hijos: Inesita y los trillizos Bruno, Diego y Javier.

En dicha publicación destacan que el empresario, busca quitarle a cuatro de sus siete hijos a Inés Gómez Mont, pues no ha podido tener contacto con ellos debido a que la conductora utilizó sus influencias para impedirle todo tipo de contacto desde hace seis años.

“A raíz del escándalo, los abogados están moviendo todas sus piezas para que Javier obtenga la custodia y la patria potestad de los cuatro hijos que tuvieron en común; y es muy probable que los recupere y por fin se haga justicia”.

Además, el abogado Víctor Carrillo confirmó que el empresario que es dueño de cadenas de antros, bares y restaurantes en todo México, podría obtener la custodia total de sus hijos debido a la orden de aprehensión que existe en contra de la presentadora y su esposo.

“Hay una orden de aprehensión en contra de la madre, en lo que esto se comprueba los menores deberían estar al cuidado del padre”.

En marzo de 2020, Inés Gómez Mont reveló durante una entrevista para el programa ‘De Primera Mano’ los poderosos motivos por los que decidió terminar definitivamente su relación con Javier Díaz.

“Ahora me río, pero antes lloraba y luego me daba coraje. He aprendido a tomarme las cosas tan a la ligera. Sabes el cansancio que era para mí todo este proceso de sacar a mis hijos adelante y ver a un señor en la fiesta y subiendo fotos en sus redes sociales, me daban ganas de matarlo. Me fue infiel con una amiga mía de Monterrey, que convivíamos las dos parejas y hubo un cruce de amor, digamos, y cuando le cacho esas fotos en el celular, justamente en diciembre, le dije: ‘Ya no quiero nada, ahora sí me quiero divorciar‘”, explicó ante Mónica Noguera.

Tras su divorcio con Javier Díaz, Inés Gómez Mont se casó con el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, con quien procreó tres hijos más. Hace algunas semanas, se dio a conocer que la Fiscalía General de la República (PGR), habría solicitado a la Interpol emitir una ficha roja para localizar a la pareja.

