Martha Julia, ex de Gabriel Soto, le manda un mensaje a él y su prometida, Irina Baeva

Tras confesar hace algunos años que Gabriel Soto era el amor de su vida, la actriz Martha Julia fue cuestionada sobre lo que pensaba del reciente compromiso matrimonial de su expareja con la rusa Irina Baeva, después de tener una relación extramarital con la europea mientras seguía casado con Geraldine Bazán.

Pese a que el romance entre Gabriel Soto y Martha fue hace más de 15 años, la mexicana aprovechó la entrevista que se realizó durante el programa matutino “HOY”, para enviarle un mensaje a su ex.

Mientras la reportera del programa del canal de las estrellas le hablaba del próximo enlace matrimonial que tendría el actor de 45 años, Martha Julia manifestó: “No, no creo que sea invitada para empezar”.

Finalmente, la también empresaria le dedicó mensaje de cariño y apoyo al actor mexicano deseándole mucha felicidad, principalmente: “Le deseo toda la felicidad del mundo, creo que se merece ser muy feliz”.

Cabe señalar que anteriormente la artista dijo sentir un gran cariño por su expareja porque tuvieron una larga relación, y manifestó que tras su separación no ha mantenido conversación con él ni nada por el estilo.

GANAN DEMANDA CONTRA LAURA BOZZO POR DIFAMACIÓN

Gabriel Soto e Irina Baeva confirmaron a los medios de comunicación que la conductora de origen peruano Laura Bozzo no acudió a la audiencia legal tras la demanda de difamación que emprendieron en su contra.

“Se hizo el desahogo de las pruebas, y bueno, la contraparte no se presentó, entonces ahora sí que ya la demanda procede y como yo lo dije siempre, el objetivo es marcar un precedente de que no se puede denigrar de esa manera, no pueden utilizar este tipo de lenguaje en contra de alguien, en contra de nosotros en este caso, en este caso en televisión internacional, denigrando nuestra reputación, nuestra dignidad, llamándonos cosas la verdad que la verdad no vienen ni al caso y se marcó ya el precedente para que haya un respeto entre la gente que está detrás de los micrófonos y tiene el poder de opinar y siempre hay un límite en la libertad de expresión”, señaló el mexicano.

Por su parte, Irina añadió: “Cada quien es libre de opinar y sobre todo sabemos que finalmente es parte de los medios de comunicación, pero creo que siempre y cuando exista el respeto de por medio y el conocimiento de causa, en este caso no existió, las palabras que fueron utilizadas fueron altisonantes y bueno, ya sabemos la causa de la demanda, la contraparte no se presentó, no se presentaron sus abogados ni el pliego de posiciones, por lo cual ya se pasa a sentencia definitiva”.

