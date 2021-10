AMLO enviará carta a la OMS para pedir que agilice aval a vacunas contra la COVID-19

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Por segundo día consecutivo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió a la Organización Mundial de la Salud que deje de lado los asuntos políticos y apruebe a la brevedad todas las vacunas contra la COVID-19 que han demostrado su efectividad, situación que permitirá que más personas puedan viajar e ingresar a países como Estados Unidos.

“Sin intereses políticos, ideológicos, apegados a la ciencia, ellos (la OMS) deben ya de autorizar, pero no es posible que porque hay una vacuna que se produce en un país, con un sistema político, se le trate de marginar, cuando esa vacuna está siendo utilizada en muchísimos países y ha demostrado que ayuda y que no daña, son organismos que no deben de meterse ni por asomo a los asuntos políticos”, mencionó.

“Ojalá y lo más pronto posible terminen de hacer sus análisis y se apruebe que esas vacunas están autorizadas para que podamos viajar por todos lados“, afirmó.

Desde Palacio Nacional, el mandatario mexicano dijo que en caso de que la OMS no haga caso a su llamado, se verá en la necesidad de enviar una carta al organismo.

“Ya es el segundo día que les estoy recordando y a lo mejor les voy a enviar una carta para que no tarden y se autorice, claro con todas las medidas de seguridad pero no puede ser posible que tarden tanto, además la muestra que se aplicó es de millones de personas… ¿Qué no se sabe que no se presentaron afortunadamente casos graves por reacción de la vacuna?, entonces ojalá y ya resuelvan“, enfatizó.

Los llamados de Andrés Manuel López Obrador hacia el organismo de salud surgen una vez que Estados Unidos anunció que las fronteras con México y Canadá se abrirán en noviembre para viajes no esenciales, sin embargo solo las personas que estén vacunadas con dosis aprobadas por la OMS podrán ingresar a territorio estadounidense.

“Ya Estados Unidos aceptó que pueden ingresar vacunados con dosis aplicadas de vacunas no elaboradas por ellos, porque antes ellos decían Pfizer, Moderna, Johnson, ya aceptaron AstraZeneca, ya aceptaron otras vacunas y tomaron una decisión que yo celebro, una buena decisión que van a permitir la entrada a quienes estén vacunados con las vacunas autorizadas por la Organización Mundial de la Salud“, comentó.

Ayer, durante su conferencia de prensa, el presidente mexicano se pronunció por primera vez para que la OMS agilizara la aprobación “sin tintes políticos ni ideológicos” todas las vacunas anticovid.

“Que ya la Organización Mundial de la Salud se apure porque lleva ya mucho tiempo en el trámite y hay vacunas que todavía no tienen autorización de la OMS, que se han aplicado y que han salvado vidas, y lo más importante: que no hay reportes en el mundo que hayan causado daño”, dijo.

“La Organización Mundial de la Salud tiene que actuar con rectitud, sin tendencias políticas o ideológicas, con apego a la ciencia”, señaló.

