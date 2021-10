Christina Aguilera sorprende con cambio de look y presumiendo sus “boobies”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La cantante Christina Aguilera ha sorprendido a todos sus fanáticos con su nuevo cambio de look. Pasó de tener una larga cabellera rubia platinada a ser toda una pelirroja. Pero la cosa no queda ahí. La cantante de origen hispano también dejó a todos en un tacón al presumir sus “boobies” con un sostén que poco dejó a la imaginación.

Todo este cambio de look de Christina Aguilera y este exceso de sensualidad con la cabellera roja fue para dar un abreboca a su nuevo disco, el cual será en español precisamente por sus raíces latinas. Lo que sí es cierto es que su nuevo sencillo “Pa mis Muchachas” es con las famosas Becky G, Nathy Peluso y Nicki Nicole y el video es todo un derroche de sensualidad. El estreno será en tres días y los fanáticos de todas están enloquecidos por las redes sociales. View this post on Instagram A post shared by Christina Aguilera (@xtina) Este disco constituye algo muy importante en la vida de Christina Aguilera. No fue sino en el 2000 que grabó en español. Recordemos que su padre es ecuatoriano, por lo que el idioma castellano es algo muy representativo para la cantante a pesar de no dominarlo al cien por ciento. El productor de este álbum fue el famosos colombiano Julio Reyes, productor también de muchos de los temas de Jennifer Lopez.

Obviamente, con este look pelirrojo y con estas compañeras latinas, es de esperarse que el material que está lanzando Christina Aguilera se pasea por el género urbano y con aires de reggaeton, que tan presente está por estos días. Sin embargo, también por algunos géneros tropicales y como dice la propia Christina con este nuevo tema “Pa mis Muchachas”, mucha guaracha.

No cabe duda que Christina Aguilera no solo se ha adueñado ya de los realities de concursos de música sino que pretende dar la batalla de nuevo en la industria musical a todo el talento femenino hispano que hay en la actualidad. Veremos si en este disco nos sorprende con alguna otra colaboración. View this post on Instagram A post shared by Christina Aguilera (@xtina)

