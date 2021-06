Christina Aguilera reflexiona sobre el caso de la tutela legal de Britney Spears

Christina Aguilera es parte de las celebridades que han alzado la voz a favor de la cantante Britney Spears, luego de las reveladoras declaraciones durante su audiencia con la corte donde hablo acerca de los traumas a los que se ha enfrentado bajo la tutela legal que se le ha sometido desde hace 13 años.

Celebridades como Mariah Carey, Ana Brenda Contreras, Halsey, Eiza González, se han estado pronunciando en sus distintas redes sociales, pidiendo por el fin de la tutela legal y su pronta libertad para tomar sus propias decisiones.

Incluso la propia hermana Jamie Lynn Spears ha roto el silencio y se ha pronunciado ante la difícil situación por la que pasa y manifiesta su apoyo por medio de su cuenta de Instagram.

Es ahora el turno de la cantante de origen estadounidense que ha podido compartir al lado de Spears desde que ambas formaron parte del “Mickey Mouse Club” de Disney Channel cuando eran una niñas años antes de que ambas se apoderaran del mundo de la música a finales de los 90’s.

En las declaraciones que hizo en su cuenta de Twitter reflexiona en una carta acerca de los difíciles momentos que Spears ha tenido que enfrentar y dejó claro que nunca ha existido rivalidad entre ambas.

“Estos últimos días he estado pensando acerca de Britney y de todo por lo que está pasando. No es aceptable que ninguna mujer, o humano, deseando estar en control de su propio destino no le sea permitido vivir su vida de la manera que desean, expresó al abrir un hilo de la conversación ante sus millones de seguidores a la par que compartió algunas emotivas imágenes de ambas.

These past few days I’ve been thinking about Britney and everything she is going through.

It is unacceptable that any woman, or human, wanting to be in control of their own destiny might not be allowed to live life as they wish. pic.twitter.com/NRhNwcJaD3

— Christina Aguilera (@xtina) June 29, 2021