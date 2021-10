VIDEO: Fans estallan contra Camila Sodi por quejarse de su trabajo y la actriz responde

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La actriz mexicana Camila Sodi se ha convertido en tendencia después de un desafortunado comentario, ya que la ex de Diego Luna reveló tener largas jornadas de trabajo en las últimas fechas, de acuerdo a lo que dijo en sus redes sociales. Asegura que lleva 7 días trabajando de 7 de la noche a 7 de la mañana.

Luego de que la actriz dijera que sus jornadas son muy pesadas le llovieron muchas críticas: “Estoy destruida”, dice Camila Sodi al inició de su video haciendo diversos gestos y continua: “Esto es lo que te hacen los llamados nocturnos. Cuando ven la noche en la tele o en el cine… nos está destruyendo amigos”.

Sin embargo, el video que Camila subió a sus redes sociales, en tono de broma y no de queja, no fue del agrado de muchas personas que la tacharon de “ridícula”, pues ella no sabía lo que es trabajar.

“Los pobres trabajamos de las 5:00AM a 9:00PM todos los días y no andamos llorando’ / ‘Ah que ridícula, si sólo lo hace en ciertas temporadas. Destruidos Doctores, enfermeros gente que todo el año trabaja desde las 4 am y algunos tiene doble trabajo ‘ / ‘La mayoría trabajamos horarios aún más largos y nadie nos hace eco”, así escribieron diversos fans sobre la situación que generó la ex de Diego Luna.

Pero eso no fue todo, los comentarios contra Camila Sodi escalaron demasiado a tal grado que se fueron hacia otro lado, pues la gente también criticó la apariencia de la actriz.

Y es que Camila Sodi se dejó ver despeinada, sin bañar, con un notable semblante de cansancio, ojeras, nariz roja y barritos: “Hoy trabaje de 8:00 am a 11:30 p m y no tengo ese semblante’ / ‘Los desvelos cobran factura’ / ‘Tanto trabajo según ella y ni para una pasta y un cepillo le alcanza’ / ‘Cepíllate los dientes, marrana’ / ‘Su lengua está súper blanca, que asco, se ve que no se la cepilla’ / ‘Puedo entender las ojeras, el cabello greñudo, los barros en la cara, pero esa lengua blanca, qué asco’ / ‘Ya se ve grande la Camila lo que hace el maquillaje, milagros’”, fueron algunos comentarios que hicieron los seguidores de la actriz mexicana.

Ante esto, la sobrina de Thalía decidió también responder ante los comentarios de sus fans, quienes no le perdonan el quejarse de su trabajo, cuando es tan afortunada de hacer lo que quiere a diferencia de una gran mayoría de personas.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: