Miley Cyrus se defiende ante quienes critican su voz y dicen que canta “como un hombre”

Miley Cyrus aparece en la portada del más reciente número de la revista Interview, pero aprovechó la entrevista que le hicieron en esa publicación para aclarar algunos puntos sobre su estilo al cantar, aclarando que con el paso de los años ha aprendido a aceptar su voz.

“Toda mi vida, ya sea en el entrenamiento vocal o simplemente para seguir perfeccionando mi oficio, siempre ha sido todo acerca de ‘¿Por qué suenas como un hombre? ¿Dónde está tu p***** falsete, p****? ¿Por qué ya no puedes cantar la octava alta de “Party in the U.S.A.”? comentó la cantante, agregando que falsete se deriva de la palabra falsus (falso).

La artista de 28 años expresó su gusto por haber interpretado el cover al clásico del grupo Metallica “Nothing else matters”: “En esa canción tengo que cantar en un registro bajo, y tengo que vivir en ese sonido auténtico y genuino. Mi voz es como me represento y me expreso. No tengo una voz falsa”.

Miley Cyrus ha grabado muy rápidamente su noveno álbum, que saldrá a la venta a finales de este año; según reportes, en esta producción ella opta por un estilo basado en la música pop de finales de los años 70.

