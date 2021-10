Aleida Núñez presume sus torneadas piernas con diminuto vestido de piel

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Aleida Núñez enamoró una vez más a miles de seguidores de redes sociales, con quienes compartió una serie de fotografías en las que presumió la belleza de sus estilizadas piernas con un diminuto vestido de piel que acentuó su sensual figura.

Fue a través de su perfil de Instagram, donde la estrella de televisión compartió con cerca de 3 millones y medio de seguidores un par de postales en las que derrochó belleza y sensualidad de la forma en que acostumbra.

Y es que, sentada en medio de un jardín dejó a la vista dos de sus mejores ángulos. En la primera imagen apareció con las piernas cruzadas, mientras que en la segunda expuso un lado más atrevido gracias a la poca tela de su vestido de piel en color negro que enamoró a más de 30 mil fanáticos.

“Que tu vida afuera sea guiada por tu poder interior“, fue la reflexiva frase con la que acompañó la provocativa publicación.

La espectacular silueta que posee es producto de las exigentes rutinas de ejercicio que realiza todos los días, de las cuales también ha dado muestra dentro de la misma galería fotográfica, pues días antes dejó sin aliento a sus fanáticos al aparecer posando desde el gimnasio mientras estrena con un sexy conjunto deportivo que delineó a la perfección sus curvas.

El conjunto deportivo color arena y rosa que utilizó en esta ocasión, fue el responsable de que la bella jalisciense lograra enamorar a miles de seguidores y famosos, uno de ellos fue el ex Garibaldi Charly López, quien no dudó en mostrar su admiración por Aleida.

“Ya tenemos que entrenar juntos hermosa, yo, gym, tú, yoga… ok ok me tienes que enseñar yoga. Fuerte abrazo querida“, escribió el cantante.

Con la sensualidad que caracteriza a la actriz y cantante mexicana, también se dejó ves mientras se ejercita con otro diminuto outfit compuesto por un short y top, prendas con las que se robó las miradas en un revelador video de unos cuantos segundos, en el que demostró la fuerza física que posee.

“Incluir en mi vida diaria el ejercicio me ha llevado siempre a sentirme en mejor estado mental y físico… aunque hay días que no me siento con la mejor energía siempre me levanto y sigo”, sentenció. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

